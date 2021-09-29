Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 29 сентября

Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 29 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 458 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 29 сентября, вновь демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 149 187 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки в области подтверждено 458 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 167. Всего проведено 2539 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 136 624 человека уже выздоровели, 3879 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 28 сентября, во Львове и области было подтверждено 427 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 185. Проведено 1377 исследований методом ПЦР.

Напомним, в детском доме под Луцком произошла вспышка COVID-19: среди больных есть дети, которым меньше года.

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