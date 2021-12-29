Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 29 декабря

За сутки в городских ковод-больницах умерло 7 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 29 декабря, демонстрирует рост.
Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 219 265 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5960 летальные.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лабораторные центры обнаружили 160 положительных ПЦР-текстов, из них львовян — 59", — рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находятся 237 пациентов: в 227 из них COVID-19, 19 – в реанимации, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в медучреждения поступил 31 человек, (из них вакцинированных – 10), выписано – 44, умерло – 7.
Из них:
- в БСМП поступило 19 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 27, умерло – 3;
- в 8 ГКБ поступило 3 больных (никто не вакцинирован), выписано – 7, умер – 1;
- в 1 ГКБ поступило 2 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 3, умер – 1;
- в 5 ГКБ поступило 7 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 7, умерло – 2.
Вчера, 28 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 988 ПЦР-тестов. Следовательно, 91 – положительный, из них львовян – 35.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
Читайте также:
Пожар в COVID-реанимации в Прикарпатье: двое пострадавших в критическом состоянии, медики прогнозов не дают
К военкомату шагом марш: какие документы необходимо подавать женщинам, чтобы стать на военный учет
Новый год-2022: сколько стоит заказать Деда Мороза и Снегурочку для детей в разных городах Украины