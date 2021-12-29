Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 29 декабря

Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 29 декабря

За сутки в городских ковод-больницах умерло 7 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 29 декабря, демонстрирует рост.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 219 265 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 5960 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры обнаружили 160 положительных ПЦР-текстов, из них львовян — 59", — рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 237 пациентов: в 227 из них COVID-19, 19 – в реанимации, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступил 31 человек, (из них вакцинированных – 10), выписано – 44, умерло – 7.

Из них:

в БСМП поступило 19 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 27, умерло – 3;

в 8 ГКБ поступило 3 больных (никто не вакцинирован), выписано – 7, умер – 1;

в 1 ГКБ поступило 2 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 3, умер – 1;

в 5 ГКБ поступило 7 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 7, умерло – 2.

Вчера, 28 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 988 ПЦР-тестов. Следовательно, 91 – положительный, из них львовян – 35.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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