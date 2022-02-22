Коронавирус во Львове и области пошел на убыль: статистика на 22 февраля

Коронавирус во Львове и области пошел на убыль: статистика на 22 февраля

За минувшие сутки в городских ковод-больницах скончался один больной.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 22 февраля, демонстрирует спад.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 301 782 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом , из которых 6545 летальные .

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Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.

" За минувшие сутки лабораторные центры провели 1106 ПЦР-тестов. Следовательно, 821 – положительный, из них львовян – 161", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 266 пациентов: в 253 из них COVID-19, 30 – в реанимации, 29 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 27 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 47, умер – 1.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 7 больных (не вакцинировано), выписано – 13, никто не умер.

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 16 больных (из них вакцинировано – 2), выписано – 20, умер – 1.

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 1 больной (не вакцинирован), выписано – 5, никто не умер.

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 3 больных (из них вакцинирован – 1), выписано – 9, никто не умер.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1068 ПЦР-тестов. Следовательно, 290 – положительные, из них львовян – 112.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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