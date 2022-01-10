Коронавирус во Львове и области пошел на убыль, но госпитализации продолжаются: статистика на 10 января

За сутки в городских ковид-больницах скончались 2 человека.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 10 января, продолжает распространяться, однако темпы снижаются.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 222 550 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 6061 летальный.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лаболаторные центры 1092 ПЦР-тесты. Следовательно, 130 – положительные, из них львовян – 90", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находятся 176 пациентов: в 163 из них COVID-19, 21 – в реанимации, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в медучреждения поступило 11 человек, (из которых вакцинированных – 4), выписано – 2, умерло – 2.
Из них:
- в БСМП поступило 10 больных (из которых вакцинированных – 4), выписано – 2, умерло – 2.
- в 8 ГКБ поступил 1 больной (не вакцинированный), никого не выписано, никто не умер.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
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