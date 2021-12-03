Коронавирус во Львове и области не идет на убыль: статистика на 3 декабря

Коронавирус во Львове и области не идет на убыль: статистика на 3 декабря

За сутки в городских ководных больницах скончались 11 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 3 декабря, продолжает распространяться высокими темпами.

Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 210 867 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5538 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1805 ПЦР-тестов, из которых 714 – положительные. Среди них львовян – 261. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 447 пациентов: в 425 из них COVID-19, 52 – в реанимации, 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 43 человека (из них вакцинированных – 10), выписано – 46, умерло – 11.

Из них:

в БСМП поступило 19 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 25, умерло – 5.

в 8 ГКБ поступило 11 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 10, умерло – 5.

в 1 ГКБ поступило 9 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 5, умерло – 1.

в 5 ГКБ поступило 4 больных (из них вакцинировано – 1), выписано – 6, никто не умер.

Вчера, 2 декабря, сообщалось, что лаболаторные центры провели 2147 ПЦР-тестов. Следовательно, 729 – положительные, из них львовян – 272.

1 декабря – 2400 ПЦР-тестов: 417 – положительные, из них львовян – 126.

30 ноября – 1463 ПЦР-тесты: 467 – положительные, из них львовян – 105.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.

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