Коронавирус во Львове и области набирает обороты: статистика на 22 октября

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 18 жителей Львовщины.
По состоянию на утро 22 октября во Львове и области обнаружили 1647 новых случаев коронавируса, из них 684 — львовяне. Такой показатель на 259 инфицированных людей больше, чем был вчера, 21 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
За минувшие сутки от COVID-19 умер 18 жителей Львовщины, вылечились — 309 человек. Лабораторные центры провели 3102 ПЦР-теста.
Общее количество людей, заболевших COVID-19 с начала пандемии во Львовской области, — 169 220, умер — 4351 человек, выздоровели — 141 575.
Напомним, вчера, 21 октября, во Львове и области было подтверждено 1388 новых случаев коронавируса в сутки. Из них 605 — жители Львова. Было проведено 3433 ПЦР-тестов.