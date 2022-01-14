Коронавирус во Львове и области набирает обороты: статистика на 14 января

Коронавирус во Львове и области набирает обороты: статистика на 14 января

Засутки в городских ковид-больницах умер один человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 14 января, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 225 081 подтвержденный случай заражения коронавирусом , из которых 6093 – летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2794 ПЦР-тесты. Следовательно, 1001 – положительный, из них львовян – 476", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 184 пациента: 174 из них имеют COVID-19, 21 – в реанимации, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 33 человека (из которых вакцинированных – 8), выписано – 19, умер – 1.

Из них:

в БСМП поступило 26 больных (из которых вакцинированных – 4), выписано – 11, умер – 1;

в 8 ГКБ поступило 7 больных (из которых вакцинированных – 4), выписано – 6, никто не умер;

в 5 ГКБ никто не поступил, выписано – 2, никто не умер.

Вчера, 13 января, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 2838 ПЦР-тестов. Следовательно, 949 – положительные, из них львовян – 511.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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