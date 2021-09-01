Коронавирус во Львове и области набирает обороты: статистика на 1 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 121 жителя региона.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 1 сентября, продолжает распространяться.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 134 792 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки в области подтвержден 121 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 45. Всего проведено 1161 исследование методом ПЦР", — рассказали в горсовете.
В общем, 134 792 человека уже выздоровели, 3720 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, в Черновицкой области в одном из детских садов произошла вспышка COVID-19.