Коронавирус во Львове и области набирает обороты: статистика на 1 сентября

Коронавирус во Львове и области набирает обороты: статистика на 1 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 121 жителя региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 1 сентября, продолжает распространяться.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 134 792 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтвержден 121 положительный ПЦР-тест, а во Львове — 45. Всего проведено 1161 исследование методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 792 человека уже выздоровели, 3720 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, в Черновицкой области в одном из детских садов произошла вспышка COVID-19.

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