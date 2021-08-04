Коронавирус во Львове и области демонстрирует спад: статистика на 4 августа

Коронавирус во Львове и области демонстрирует спад: статистика на 4 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 34 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 июля, демонстрирует небольшой спад.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 270 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 938 ПЦР-тестов, из которых 34 — положительные результаты. Среди них — 9 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 974 человек уже выздоровели, 3692 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, вчера, 3 августа, сообщалось, что за сутки в Львове и Львовской области лабораторные центры провели 642 ПЦР-тесты, из которых 48 — положительные результаты. Среди них было 18 жителей Львова

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