Коронавирус во Львове и области демонстрирует спад: статистика на 10 ноября

Коронавирус во Львове и области демонстрирует спад: статистика на 10 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 11 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 10 ноября, пошел на убыль. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 194 384 подтвержденых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 4771 ПЦР-тест, из них 1021 – положительный (303 – среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 10 ноября, находятся 928 человек: у 894 из них COVID-19, 77 человек – в реанимации, 63 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 87 человек, выписано – 86, умерло – 11.

Из них:

БСМП: поступило – 43 человека (из них вакцинированных – 2), выписано – 52, умерло – 8.

8 ГКБ: поступило – 17 человек (из них вакцинированных – 0), выписано – 20, умерло – 3.

1 ГКБ: поступило – 16 человек (из них вакцинированных – 7), выписано – 10, умерло – 0.

5 ГКБ: поступило – 11 человек (из них вакцинированных – 1), выписано – 4, умерло – 0.

Вчера, 9 ноября, лабораторные центры во Львове и области провели 2504 ПЦР-теста, из них 1352 – положительные (612 – среди львовян).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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