Коронавирус во Львове и области 9 июля пошел вверх: статистика

Коронавирус во Львове и области 9 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 39 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 9 июля, демонстрирует небольшой рост. Так, по состоянию на 8.00 в регионе уже 137 669 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 841 ПЦР-тест, из которых 39 — положительные результаты. Среди них — 29 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 278 человек уже выздоровели, 3664, к сожалению, умерли.

Напомним, 8 июля сообщалось, что за сутки в регионе провели 785 ПЦР-тестов, из которых 29 — положительные результаты. Среди них было 20 жителей Львова.

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