Коронавирус во Львове и области 8 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 59 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 8 июня, продолжает распространяться невысокими темпами. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1312 исследований на коронавирус, из них — 59 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 1
Львовский: 38 (г. Львов — 27)
Стрыйский 6
Яворивский: 7
Червоноградский: 4
Самборский: 3
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 525 человек. Умерло — 3597 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 130 589 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, 7 июня сообщалось, что за предыдущие сутки во Львовской области провели 280 исследований на коронавирус, из них было 19 положительных результатов.