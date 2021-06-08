Коронавирус во Львове и области 8 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 59 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 8 июня, продолжает распространяться невысокими темпами. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1312 исследований на коронавирус, из них — 59 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 1

Львовский: 38 (г. Львов — 27)

Стрыйский 6

Яворивский: 7

Червоноградский: 4

Самборский: 3

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 525 человек. Умерло — 3597 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 130 589 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, 7 июня сообщалось, что за предыдущие сутки во Львовской области провели 280 исследований на коронавирус, из них было 19 положительных результатов.

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