Коронавирус во Львове и области 8 июля: сколько людей заболело

Коронавирус во Львове и области 8 июля: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 29 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 8 июля, продолжает распространяться. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 630 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 785 ПЦР-тестов, из которых 29 — положительные результаты. Среди них — 20 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 220 человек уже выздоровели, 3662, к сожалению, умерли.

Напомним, 8 июля сообщалось, что за сутки во Львовской области провели 878 ПЦР-тестов, из которых 32 — положительные результаты. Среди них было 26 жителей Львова

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