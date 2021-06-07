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Коронавирус во Львове и области 7 июня демонстрирует спад: статистика

Коронавирус во Львове и области 7 июня демонстрирует спад: статистика

unsplash.com

COVID-19 за сутки подтвердили лишь в 19 человек.

Коронавирус во Львове сегодня, 7 июня, после выходных уже традиционно демонстрирует спад.

Так, за предыдущие сутки в регионе провели 280 исследований на коронавирус, из них — 19 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 3
Золочевский: 0
Львовский: 10
Стрыйский: 2
Яворивский: 0
Червоноградский: 4
Самборский: 0

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 466 человек. Умерло — 3593 человека. Оправилась от коронавирусной инфекции — 130 377 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, в Украине растет количество желающих вакцинироваться от коронавируса.

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