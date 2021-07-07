Коронавирус во Львове и области 7 июля пошел вверх: статистика

Коронавирус во Львове и области 7 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 32 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 7 июля, демонстрирует рост. По состоянию на 08:00 в регионе уже 137 601 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 878 ПЦР-тестов, из которых 32 — положительные результаты. Среди них — 26 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 181 человек уже выздоровел, 3661 инфицированный, к сожалению, умер.

За последние сутки на Львовщине провакцинировали 4747 человек. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

В частности:

на сегодня в области провакцинировали 190 460 человек (из них второй дозой — 49 588)

по Львовской области прививки вакциной "Covieshield" получили — 38 403 человека, "Astra Zeneca" — 47 122, "Coronavac" — 64 899, "Pfizer" — 40 036 человек.

Напомним, вчера, 6 июля, сообщалось, что во Львове и обалсти провели 811 ПЦР-тестов, из которых 19 — положительные результаты. Среди них было 9 жителей Львова.

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