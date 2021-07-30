Коронавирус во Львове и области 30 июля рванул вверх: статистика

Коронавирус во Львове и области 30 июля рванул вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 51 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 30 июля, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 116 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовская городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 475 ПЦР-тестов, из которых 51 — положительные результаты. Среди них — 25 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 839 человек уже выздоровели, 3686 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, 27 июля сообщалось, что за сутки во Львове и Львовской области провели 932 ПЦР-тесты, из которых 28 — положительные результаты. Среди них — 14 жителей Львова.

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