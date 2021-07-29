Коронавирус во Львове и области 29 июля пошел вверх: статистика

Коронавирус во Львове и области 29 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 28 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 29 июля, демонстрирует незначительный рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 065 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовская городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 932 ПЦР-тестов, из которых 28 — положительные результаты. Среди них — 14 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 818 человек уже выздоровели, 3685 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, 27 июля сообщалось, что за сутки во Львове и Львовской области провели 857 ПЦР-тестов на коронавирус, из которых 23 — положительные результаты. Среди них — 11 жителей Львова.

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