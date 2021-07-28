Коронавирус во Львове и области 28 июля демонстрирует стабильность: статистика

Коронавирус во Львове и области 28 июля демонстрирует стабильность: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 23 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 28 июля, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 037 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовская городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 857 ПЦР-тестов, из которых 23 — положительные результаты. Среди них — 11 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 818 человек уже выздоровели, 3685 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, 27 июля сообщалось, что за сутки в регионе провели 709 ПЦР-тестов, из которых 25 — положительные результаты. Среди них было 19 жителей Львова.

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