Коронавирус во Львове и области 27 июля пошел вверх: статистика

Коронавирус во Львове и области 27 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 25 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 27 июля, продолжает распространяться.

По состоянию на 08.00 в регионе уже 138 014 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 709 ПЦР-тестов, из которых 25 — положительные результаты. Среди них — 19 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 809 человек уже выздоровели, 3681 инфицированный, к сожалению, умер.

Напомним, 26 июля сообщалось, что за сутки в регионе провели 297 исследований на коронавирусную инфекцию, из них было 8 положительных.

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