Коронавирус во Львове и области 27 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 25 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 27 июля, продолжает распространяться.
По состоянию на 08.00 в регионе уже 138 014 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 709 ПЦР-тестов, из которых 25 — положительные результаты. Среди них — 19 жителей Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 133 809 человек уже выздоровели, 3681 инфицированный, к сожалению, умер.
Напомним, 26 июля сообщалось, что за сутки в регионе провели 297 исследований на коронавирусную инфекцию, из них было 8 положительных.