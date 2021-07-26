Коронавирус во Львове и области 26 июля "затаился": статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 8 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 26 июля, продолжает распространяться низкими темпами.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 297 исследований на коронавирусную инфекцию, из них — 8 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 989 человек. Умерли — 3677 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 783 человека", — рассказали в ЛОГА.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 0
Львовский: 8 (г. Львов — 8)
Стрыйский: 0
Яворивский: 0
Червоноградский: 0
Самборский: 0
Напомним, ранее во Львовской области зафиксировали три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта".