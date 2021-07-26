Коронавирус во Львове и области 26 июля "затаился": статистика

Коронавирус во Львове и области 26 июля "затаился": статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 8 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 26 июля, продолжает распространяться низкими темпами.

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Так, за предыдущие сутки в регионе провели 297 исследований на коронавирусную инфекцию, из них — 8 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 989 человек. Умерли — 3677 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 783 человека", — рассказали в ЛОГА.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 0

Львовский: 8 (г. Львов — 8)

Стрыйский: 0

Яворивский: 0

Червоноградский: 0

Самборский: 0

Напомним, ранее во Львовской области зафиксировали три случая заболевания штаммом коронавируса "Дельта".

Новости Украины: во Львове подтвердили сразу три случая штамма коронавируса "Дельта"

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