Коронавирус во Львове и области 25 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 32 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 25 июня, продолжает распространяться низкими темпами. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 626 исследований на коронавирус, из них — 32 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 1
Золочевский: 1
Львовский: 20 (г. Львов — 12)
Стрыйский 5
Яворивский: 3
Червоноградский: 2
Самборский: 0
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 346 человек. Умерло — 3649 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 132 442 человека", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, 24 июня сообщалось, что во Львове и области провели 1082 исследования на коронавирус, из них было 48 положительных результатов.