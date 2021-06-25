Коронавирус во Львове и области 25 июня: сколько людей заболело

Коронавирус во Львове и области 25 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 32 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 25 июня, продолжает распространяться низкими темпами. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 626 исследований на коронавирус, из них — 32 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 1

Золочевский: 1

Львовский: 20 (г. Львов — 12)

Стрыйский 5

Яворивский: 3

Червоноградский: 2

Самборский: 0

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 346 человек. Умерло — 3649 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 132 442 человека", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, 24 июня сообщалось, что во Львове и области провели 1082 исследования на коронавирус, из них было 48 положительных результатов.

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