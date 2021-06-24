Коронавирус во Львове и области 24 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 48 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 24 июня, продолжает распространяться низкими темпами.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1082 исследования на коронавирус, из них — 48 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 1
Золочевский: 3
Львовский: 30 (г. Львов — 27)
Стрыйский 6
Яворивский: 2
Червоноградский: 3
Самборский: 3
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 314 человек. Умерло — 3647 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 979 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, в Украине зафиксировали первые случаи агрессивного и более заразного варианта коронавируса "Дельта". Как сообщил секретарь Совета СНБО Алексей Данилов, больные — 66-летняя мать и 16-летний ребенок, которые вернулись из России.