Коронавирус во Львове и области 24 июня: сколько людей заболело

Коронавирус во Львове и области 24 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 48 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 24 июня, продолжает распространяться низкими темпами.

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Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1082 исследования на коронавирус, из них — 48 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 1

Золочевский: 3

Львовский: 30 (г. Львов — 27)

Стрыйский 6

Яворивский: 2

Червоноградский: 3

Самборский: 3

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 314 человек. Умерло — 3647 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 979 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, в Украине зафиксировали первые случаи агрессивного и более заразного варианта коронавируса "Дельта". Как сообщил секретарь Совета СНБО Алексей Данилов, больные — 66-летняя мать и 16-летний ребенок, которые вернулись из России.

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