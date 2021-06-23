Коронавирус во Львове и области 23 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 52 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 23 июня, демонстрирует небольшой рост.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 392 исследования на коронавирус, из них — 52 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 1
Львовский: 36 (г. Львов — 34)
Стрыйский 6
Яворивский: 4
Червоноградский: 0
Самборский: 5
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 266 человек. Умерло — 3640 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 587 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, 22 июня во Львове и области коронавирусную инфекцию обнаружили у 14 человек.