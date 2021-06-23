Коронавирус во Львове и области 23 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 52 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 23 июня, демонстрирует небольшой рост.

Так, за предыдущие сутки в регионе провели 392 исследования на коронавирус, из них — 52 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 1

Львовский: 36 (г. Львов — 34)

Стрыйский 6

Яворивский: 4

Червоноградский: 0

Самборский: 5

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 266 человек. Умерло — 3640 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 587 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, 22 июня во Львове и области коронавирусную инфекцию обнаружили у 14 человек.

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