Коронавирус во Львове и области 23 июля еще больше пошел на спад: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили в 18 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 23 июля, продолжает распространяться низкими темпами.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 694 исследования на коронавирусную инфекцию, из них — 18 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 920 человек. Умерли — 3676 человек. Выздоровел от коронавирусной инфекции — 133 761 инфицированный", — рассказ в ЛОГА.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 1
Золочевский: 0
Львовский: 10 (г. Львов — 10)
Стрыйский: 3
Яворивский: 3
Червоноградский: 0
Самборский: 1
Напомним, 22 июля сообщалось, что за сутки во Львовской области провели 805 ПЦР-тестов, из которых 24 имели положительные результаты. Среди них — 15 жителей Львова.