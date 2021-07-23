Коронавирус во Львове и области 23 июля еще больше пошел на спад: статистика

Коронавирус во Львове и области 23 июля еще больше пошел на спад: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили в 18 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 23 июля, продолжает распространяться низкими темпами.

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Так, за предыдущие сутки в регионе провели 694 исследования на коронавирусную инфекцию, из них — 18 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 920 человек. Умерли — 3676 человек. Выздоровел от коронавирусной инфекции — 133 761 инфицированный", — рассказ в ЛОГА.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 1

Золочевский: 0

Львовский: 10 (г. Львов — 10)

Стрыйский: 3

Яворивский: 3

Червоноградский: 0

Самборский: 1

Напомним, 22 июля сообщалось, что за сутки во Львовской области провели 805 ПЦР-тестов, из которых 24 имели положительные результаты. Среди них — 15 жителей Львова.

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