Коронавирус во Львове и области 22 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 14 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 22 июня, демонстрирует спад.
Так, за сутки в регионе провели 489 исследований на коронавирус, из них — 14 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 0
Львовский: 12 (г. Львов — 11)
Стрыйский: 2
Яворивский: 0
Червоноградский: 0
Самборский: 0
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 214 человек. Умерло — 3634 человека. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 718 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, опасный штамм "Дельта" зафиксировали более чем в 90 странах мира.