Коронавирус во Львове и области 22 июня: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 14 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 22 июня, демонстрирует спад.

Так, за сутки в регионе провели 489 исследований на коронавирус, из них — 14 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 0

Львовский: 12 (г. Львов — 11)

Стрыйский: 2

Яворивский: 0

Червоноградский: 0

Самборский: 0

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 214 человек. Умерло — 3634 человека. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 718 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, опасный штамм "Дельта" зафиксировали более чем в 90 странах мира.

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