Коронавирус во Львове и области 22 июля продолжает "исчезать": статистика

Коронавирус во Львове и области 22 июля продолжает "исчезать": статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 24 человек.

Коронавирус COVID-19 во Львове и Львовской области сегодня, 22 июля, продолжает распространяться низкими темпами.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 37 902 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 805 ПЦР-тестов, из которых 24 имеют положительные результаты. Среди них пятнадцатый жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 709 человек уже выздоровели, 3676, к сожалению, умерли.

Напомним, 21 июля сообщалось, что с сутки во Львове и Львовской области провели 920 исследований на коронавирусную инфекцию, из них — 24 положительных.

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