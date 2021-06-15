Коронавирус во Львове и области 15 июня: где и сколько обнаружили новых больных

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 34 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 15 июня, продолжает распространяться низкими темпами.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1390 исследований на коронавирус, из них — 34 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 2
Золочевский: 0
Львовский: 23 (г. Львов — 21)
Стрыйский: 3
Яворивский: 2
Червоноградский: 1
Самборский: 3
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 002 человек. Умерло — 3625 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 365 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, 14 июня сообщалось, что за сутки в регионе провели 450 исследований на коронавирус, из них — 16 положительных.