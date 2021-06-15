Коронавирус во Львове и области 15 июня: где и сколько обнаружили новых больных

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 34 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 15 июня, продолжает распространяться низкими темпами.

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Так, за предыдущие сутки в регионе провели 1390 исследований на коронавирус, из них — 34 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 2

Золочевский: 0

Львовский: 23 (г. Львов — 21)

Стрыйский: 3

Яворивский: 2

Червоноградский: 1

Самборский: 3

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 002 человек. Умерло — 3625 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 365 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, 14 июня сообщалось, что за сутки в регионе провели 450 исследований на коронавирус, из них — 16 положительных.

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