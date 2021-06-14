Коронавирус во Львове и области 14 июня: где и сколько обнаружили новых больных

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 16 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 14 июня, продолжает демонстрировать спад.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 450 исследований на коронавирус, из них — 16 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 5
Львовский: (г. Львов — 9)
Стрыйский: 1
Яворивский: 0
Червоноградский: 1
Самборский: 0
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 968 человек. Умерло — 3618 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 227 человек", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.