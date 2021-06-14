Коронавирус во Львове и области 14 июня: где и сколько обнаружили новых больных

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 16 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 14 июня, продолжает демонстрировать спад.

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Так, за предыдущие сутки в регионе провели 450 исследований на коронавирус, из них — 16 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 5

Львовский: (г. Львов — 9)

Стрыйский: 1

Яворивский: 0

Червоноградский: 1

Самборский: 0

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 136 968 человек. Умерло — 3618 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 227 человек", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

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