Коронавирус во Львове и области 13 июля: статистика

Коронавирус во Львове и области 13 июля: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 14 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 13 июля, продолжает распространяться низкими темпами. По состоянию на 08.00 в регионе уже 137 723 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 722 ПЦР-тесты, из которых 14 имеют положительные результаты. Среди них — 9 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 498 человек уже выздоровели, 3668, к сожалению, умерли.

Напомним, 12 июля сообщалось, что за предыдущие сутки во Львове и Львовской области провели 337 исследований на коронавирус, из них было 4 положительных.

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