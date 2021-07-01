Коронавирус во Львове и области 1 июля: сколько людей заболело

Коронавирус во Львове и области 1 июля: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 29 человек.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 1 июля, демонстрирует тенденцию ко спаданию. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 454 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1290 ПЦР-тестов, из которых 29 — положительные результаты. Среди них — 8 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 132 872 человека уже выздоровели, 3650, к сожалению, умерли.

Напомним, 30 июля сообщалось, что за предыдущие сутки в регионе провели 882 исследования на коронавирус, из них было 30 положительных результатов.

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