Коронавирус во Львове 21 июля демонстрирует стабильность: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 24 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 21 июля, продолжает распространяться стабильными темпами.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 920 исследований на коронавирусную инфекцию, из них — 24 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 878 человек. Умерло — 3676 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 706 человек", — рассказали в ЛОГА.
В разрезе районов за сутки по состоянию на 21 июля заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 5
Львовский: 19 (г. Львов — 17)
Стрыйский: 0
Яворивский: 0
Червоноградский: 0
Самборский: 0
Напомним, 20 июля сообщалось, что за сутки во Львове и Львовской области провели 598 исследований на коронавирусную инфекцию, из них было 20 положительных.