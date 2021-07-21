Коронавирус во Львове 21 июля демонстрирует стабильность: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 24 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 21 июля, продолжает распространяться стабильными темпами.

Так, за предыдущие сутки в регионе провели 920 исследований на коронавирусную инфекцию, из них — 24 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 878 ​​человек. Умерло — 3676 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 706 человек", — рассказали в ЛОГА.

В разрезе районов за сутки по состоянию на 21 июля заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 5

Львовский: 19 (г. Львов — 17)

Стрыйский: 0

Яворивский: 0

Червоноградский: 0

Самборский: 0

Напомним, 20 июля сообщалось, что за сутки во Львове и Львовской области провели 598 исследований на коронавирусную инфекцию, из них было 20 положительных.

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