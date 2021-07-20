Коронавирус во Львове 20 июля пошел вверх: статистика

Коронавирус во Львове 20 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 20 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 июля, продолжает распространяться. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 598 исследований на коронавирусную инфекцию, из них — 20 положительных.

Также читайте США передадут еще 4 млн доз вакцин против коронавируса странам по всему миру

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 854 человек. Умерли — 3676 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 694 человека", — рассказали в ЛОГА.

В разрезе районов за сутки заболело:

Дрогобычский: 0

Золочевский: 0

Львовский: 13 (г. Львов — 13)

Стрыйский: 0

Яворивский: 7

Червоноградский: 0

Самборский: 0

Напомним, 19 июля сообщалось, что во Львове и Львовской области провели 527 исследований на коронавирус, из них — 3 положительных.

Новости Украины: в Киеве готовятся к новой волне коронавируса и наращивают темпы вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку