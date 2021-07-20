Коронавирус во Львове 20 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 20 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 20 июля, продолжает распространяться. Так, за предыдущие сутки в регионе провели 598 исследований на коронавирусную инфекцию, из них — 20 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 854 человек. Умерли — 3676 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 133 694 человека", — рассказали в ЛОГА.
В разрезе районов за сутки заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 0
Львовский: 13 (г. Львов — 13)
Стрыйский: 0
Яворивский: 7
Червоноградский: 0
Самборский: 0
Напомним, 19 июля сообщалось, что во Львове и Львовской области провели 527 исследований на коронавирус, из них — 3 положительных.