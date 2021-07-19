Коронавирус во Львове 19 июля демонстрирует небывалый спад: статистика

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 3 человек.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 19 июля, продолжает идти на спад, темпы заражения демонстрируют цифры, которые были в начале пандемии.
Так, за предыдущие сутки в регионе провели 527 исследований на коронавирус, из них — 3 положительных.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 834 человек.
Выздоровели от коронавирусной инфекции — 133 687 человек, умерли — 3675.
В разрезе районов на утро 19 июля за сутки заболело:
Дрогобычский: 0
Золочевский: 0
Львовский: 3 (г. Львов — 3)
Стрыйский: 0
Яворивский: 0
Червоноградский: 0
Самборский: 0
Напомним, ранее инфекционистка Ольга Кобевко в блиц-интервью ТСН.ua рассказала, когда в Украине может подняться новая вспышка COVID-19 и будет ли она сильнее предыдущих.