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Коронавирус во Львове 19 июля демонстрирует небывалый спад: статистика

Коронавирус во Львове 19 июля демонстрирует небывалый спад: статистика

unsplash.com

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 3 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 19 июля, продолжает идти на спад, темпы заражения демонстрируют цифры, которые были в начале пандемии.

Так, за предыдущие сутки в регионе провели 527 исследований на коронавирус, из них — 3 положительных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 834 человек.

Выздоровели от коронавирусной инфекции — 133 687 человек, умерли — 3675.

В разрезе районов на утро 19 июля за сутки заболело:

Дрогобычский: 0
Золочевский: 0
Львовский: 3 (г. Львов — 3)
Стрыйский: 0
Яворивский: 0
Червоноградский: 0
Самборский: 0

Напомним, ранее инфекционистка Ольга Кобевко в блиц-интервью ТСН.ua рассказала, когда в Украине может подняться новая вспышка COVID-19 и будет ли она сильнее предыдущих.

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