Коронавирус во Львове 17 июня пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 45 жителей региона.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 17 июня, демонстрирует рост. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 061 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1195 ПЦР-тестов, из которых 45 — положительные результаты. Среди них — 18 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 131 519 человек уже выздоровели, 3630 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, 16 июня за сутки в регионе выявили обнаружили 14 новых больных коронавирусом. Из них — 4 в Львове.

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