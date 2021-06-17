Коронавирус во Львове 17 июня пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 45 жителей региона.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 17 июня, демонстрирует рост. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 061 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1195 ПЦР-тестов, из которых 45 — положительные результаты. Среди них — 18 жителей Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 131 519 человек уже выздоровели, 3630 инфицированных, к сожалению, умерли.
Напомним, 16 июня за сутки в регионе выявили обнаружили 14 новых больных коронавирусом. Из них — 4 в Львове.