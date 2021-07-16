Коронавирус во Львове 16 июля: сколько людей заболело

Коронавирус во Львове 16 июля: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 24 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 16 июля, продолжает распространяться достаточно низкими темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 799 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Также читайте Штаммов станет еще больше: ВОЗ предупредила человечество о новых опасных мутациях коронавируса

Об этом повиомляе пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 663 ПЦР-тесты, из которых 24 имеют положительные результаты. Среди них — 18 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 630 человек уже выздоровели, 3675, к сожалению, умерли.

Напомним, 14 июля во Львове и области провели 868 ПЦР-тестов, из которых 30 имели положительные результаты. Среди них было 20 жителей Львова.

Новости мира: в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом и смертность растут

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку