Коронавирус во Львове 15 июля пошел вверх: статистика

Коронавирус во Львове 15 июля пошел вверх: статистика

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 30 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 15 июля, продолжает распространяться. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 775 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июля

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 868 ПЦР-тестов, из которых 30 имеют положительные результаты. Среди них — 20 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 615 человек уже выздоровели, 3675, к сожалению, умерли.

Напомним, 14 июля сообщалось, что во Львове и Львовской области провели 1074 ПЦР-тесты, из которых было 22 положительные. Среди них — 14 жителей Львова.

Мир в ожидании четвертой волны пандемии коронавируса — "Секретные материалы"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку