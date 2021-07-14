Коронавирус во Львове 14 июля: сколько людей заболело

Коронавирус во Львове 14 июля: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 подтвердили еще у 22 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 14 июля, продолжает распространяться. По состоянию на 08.00 в регионе уже 137 745 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1074 ПЦР-тесты, из которых 22 имеют положительные результаты. Среди них - 14 жителей Львова", - рассказали в горсовете.

Сейчас в стационарах находится 31 человек: 25 из них имеет COVID-19, 4 - в реанимации. За последние сутки в медучреждения поступило 4 человека, выписано - 2.

В общем, 133588 человек уже выздоровели, 3668, к сожалению, умерли.

Напомним, 13 июля сообщалось, что во Львове и Львовской области провели 722 ПЦР-тесты, из которых 14 имели положительные результаты. Среди них было 9 жителей Львова

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