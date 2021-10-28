Коронавирус продолжает рост во Львове и области: статистика на 28 октября

Коронавирус продолжает рост во Львове и области: статистика на 28 октября

За сутки COVID-19 подтвердили еще 1506 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 28 сентября, демонстрирует рост. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 177 396 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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"За прошедшие сутки лабораторные центры провел 4136 ПЦР-тестов. Следовательно, 1506 – положительные, из них львовян – 677. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 918 человек: в 877 из них Covid-19, 67 – в реанимации, 55 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 98 человек (из них вакцинированных – 9), выписано – 46, умерло – 9.

Из них:

в БСМП поступило 56 человек, (из них вакцинированных – 2), выписано – 23, умерло – 5.

в 8 ГКБ поступило 20 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 13, умерло – 1.

в 1 ГКБ поступило 12 человек, (из них вакцинированных – 3), выписано – 3, умерло – 1.

в 5 ГКБ поступило 10 человек, (из них вакцинированных – 1), выписано – 7, умерло – 2.

Вчера, 27 октября, лабораторные центры провели 5449 ПЦР-тестов: 1426 – положительные, из них львовян – 631.

Всего во Львове и области 145 840 человек уже преодолели коронавирус, 4476 инфицированных, к сожалению, скончались.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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