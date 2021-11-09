Коронавирус продолжает атаковать Львов и область: статистика на 9 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 20 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 9 ноября, не сбавляет обороты. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 193 363 подтвержденые случаи инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2504 ПЦР-теста, из них 1352 – положительные (612 – среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 9 ноября, находятся 938 человек: 893 из них COVID-19, 77 человека – в реанимации, 66 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 105 человек, выписано – 85, умерло – 20.

Из них:

БСМП: поступило – 57 человек (из них вакцинированных – 8), выписано – 23, умерло – 7.

8 ГКБ: поступило – 23 человека (из них вакцинированных – 4), выписано – 39, умерло – 6.

1 ГКБ: поступило – 17 человек (из них вакцинированных – 7), выписано – 14, умерло – 1.

5 ГКБ: поступило – 8 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 9, умерло – 6.

Вчера, 8 ноября, лабораторные центры во Львове и области провели 3664 ПЦР-теста, из которых 1758 – положительные (652 – среди львовян).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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