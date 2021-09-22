Коронавирус продолжает атаковать Львов и область: статистика на 22 сентября

Коронавирус продолжает атаковать Львов и область: статистика на 22 сентября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 449 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 21 сентября, сохраняет высокие темпы распространения.

Также читайте Голубовская объяснила, почему не вакцинировалась от коронавирусной инфекции

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 145 758 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 449 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 189. Всего проведено 2240 исследований методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 135 844 человек уже выздоровели, 3800 инфицированных, к сожалению, умерли.

Вчера, 21 сентября, во Львове и области было подтверждено 518 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 238. Проведено 1264 исследования методом ПЦР.

Напомним, во Львовской области от 23 сентября 86% образовательных учреждений прекращают обучение. Это связано с тем, что Украина перешла в "желтую" карантинную зону.

Коронавирус в Украине: в Минздраве сообщили, что большинство смертей после вакцинации не связаны с ней

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку