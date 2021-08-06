Колено и часть кости пришлось ампутировать: во Львове 20-летней девушке удалили злокачественную опухоль на ноге

Колено и часть кости пришлось ампутировать: во Львове 20-летней девушке удалили злокачественную опухоль на ноге

Девушка будет ходить благодаря эндопротезу.

Во Львове в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре прооперировали 20-летнюю девушку из Прикарпатья. У нее диагностировали остеосаркому — одну из самых злокачественных опухолей костей.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Ортопед-травматолог Центра Александр Щуровский сообщил, что опухоль кости у девушки была большой. Она поразила всю верхнюю треть большеберцовой кости и продолжала расти и после химиотерапии. Поэтому медикам во время оперативного вмешательства пришлось забрать часть пораженной кости и колено.

Чтобы девушка смогла ходить, ей в Германии за 476 тыс. грн изготовили эндопротез. Из них 200 тыс. грн собрали родные девушки, остальные — благотворительный фонд.

Медик Александр Щуровский рассказал, что опухоли костей у детей появляются из-за травм. Бывают и такие случаи, когда опухоль может образоваться много лет после травмы. Иногда доброкачественная опухоль костей может становиться злокачественной.

Напомним, во Львове медики удалили мужчине 25-сантиметровую опухоль печени.

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