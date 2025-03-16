Когда могут открыть аэропорт во Львове: важное заявление руководства

В апреле-мае этого года во Львове могут открыть для авиационных полетов международный аэропорт. Среди других возможных дат открытия неба – лето.

Об этом рассказала гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская изданию "Высокий замок".

В настоящее время готовы работать во Львове пять-семь авиакомпаний. Также в правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины – ужгородского.

"Со Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT", — сказала Романовская.

По ее словам, речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пытаться вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов по Европе.

"Те же маршруты готовы выполнять и со Львова. Или из другого украинского города. Когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", — добавила она.

Напомним, в Украине уже почти 3 года гражданские полеты остаются упраздненными из-за полномасштабного вторжения России и закрытого неба. Однако время от времени в информационном пространстве появляются сообщения о возможности открытия аэропортов в западных регионах страны, поскольку там, как полагают, ситуация более безопасна.

В прошлом году сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" полноценно заработает только при полной безопасности в воздушном пространстве Украины. В настоящее время аэропорт пытается сохранить квалификацию персонала, чтобы быть готовым к возобновлению работы в любой момент. Об этом сообщил генеральный директор "Международного аэропорта Борисполь" Алексей Дубревский.

Дубревский рассказал, что в настоящее время к работе аэропорта привлечены 3 тысячи 505 работников. Однако подчеркнул, что о полноценном возобновлении работы международного аэропорта речь пока не идет.

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