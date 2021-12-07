Киевлянка открыла в центре Львова фальшивый обменник валют и украла у мужчины 19 тысяч долларов: фото

Полицейские разоблачили гастролершу из Киева, которая обманула львовянина на 19 тысяч долларов.
37-летняя жительница Киева обустроила на улице Под Дубом в центре Львова фиктивный пункт обмена валют. Мошенница обманула мужчину на 19 тысяч долларов, взяла у него деньги для обмена и внезапно сбежала с ними через задний выход. Инцидент произошел 29 ноября.
Как рассказали в пресс-службе полиции Львовщины, злоумышленница действовала вместе с сообщниками. Они заранее арендовали помещения и обустроили в центре Львова фиктивный пункт обмена валют с имитационными вещами: таблицей с курсом валют, аппаратом для перечисления денег, фальшивыми деньгами для создания видимости осуществления услуг обмена валют.
Кассирша пользовалась париком черного цвета и использовала поддельные документы. Своих жертв злоумышленница искала в Сети, подавала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.
После того, как женщина обворовала "клиента", она сбежала в Киев, где ее и задержали.
Правоохранители изучили видео с камер наблюдения и установили квартиру, которую злоумышленница арендовала во Львове, и транспорт, на котором передвигалась.
6 декабря во время обысков по месту жительства в Киеве правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства ее преступлений.
Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных лиц.
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