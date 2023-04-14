Каждый час становилось хуже: во Львове врачи спасли парня с молниеносным менингитом

Команда врачей Львовской областной инфекционной больницы спасла жизнь 21-летнему студенту, которого в больницу доставили в коме. Обследование показало, что у пациента – менингит.

Об этом пишет ZAXID.net.

Врачи-инфекционисты диагностировали у него вторичный гнойный менингоэнцефалит, отек мозга, церебральную кому. Это вторичный диагноз, к которому привел насморк и хронический гайморит.

28 марта, как рассказал Николай, у него начала болеть голова, поднялась температура. И каждый час ему становилось хуже. Перед этим был насморк, но у парня — хронический гайморит, так что он особо не придал этому значения. Закапал нос каплями и все.

Но голова болела все сильнее, температура поднималась все выше, появилась слабость.

"Тогда я позвонил по телефону на "скорую", но мне ответили, что "скорая" на температуру к взрослым не выезжает", — говорит Николай.

Парень проживал один, поэтому ночью позвонил матери и сказал, что ему очень плохо.

"Мы живем в 25 км от линии разграничения. Я в Донецкой области, сын – во Львовской. Как ему помочь? Звоню брату, крестному отцу Николая, который работает в Трускавце и прошу помочь сыну. Он все же вызвал "скорую" и врачи приехали. Сделали укол, дали градусник померить температуру и уехали, даже не узнав, какая температура", – рассказала мать парня Ольга.

Когда Николай посмотрел на термометр, он показывал 41 градус. У него началась сильная рвота. Что было дальше, парень уже не помнит.

Мать не могла дозвониться сыну, поэтому позвонила дочери, проживающей в селе неподалеку от Трускавца. Сестра нашла брата без сознания, с судорогами. Она сразу вызвала "скорую".

Николая доставили в инфекционное отделение Стебницкой городской больницы. Медики заподозрили у него менингит, вызвали из Дрогобыча реанимобиль, которым и доставили Николая во Львовскую областную инфекционную больницу.

Во время обследования в инфекционной больнице у Николая в гайморовой пазухе обнаружили кисту, которая, по словам врачей, может провоцировать воспалительные процессы. Заболевание у парня развилось молниеносно, в течение одного дня.

6 апреля Николая из реанимации перевели в отделение, где он продолжает лечение.

Напомним, в Ровно кардиохирурги из Института сердца Минздрава провели операцию на сердце у девочки, которая родилась на 26 неделе беременности. Хирургическое вмешательство прошло удачно.

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