Катались на авто и набросились на 14-летнюю: во Львовской области мужчина и подросток изнасиловали девочку

Во Львовской области осудили 32-летнего мужчину и 16-летнего подростка.

Злоумышленники избили и изнасиловали 14-летнюю девочку.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

По данным следствия, преступление произошло в конце февраля 2021 года. Тогда группа подростков, среди которых был взрослый мужчина, каталась на автомобиле. Они распивали алкоголь. Когда подозреваемые и потерпевшая остались наедине, злоумышленники набросились на 14-летнюю девочку и изнасиловали потерпевшую.

Подозреваемые в суде вину не признали, однако следствие доказало их виновность. Злоумышленникам инкриминировали ч. 3 ст. 152 УК Украины. Их приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы.

Напомним, в Хмельницком начнут судить местного жителя, который сломал дверь в туалете ТРЦ и изнасиловал ребенка.

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