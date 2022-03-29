Кардинал лично привез во Львов автомобиль скорой помощи от Папы Римского: видео

Кардинал рассказал, что он увлекается украинским народом.
Папский жертвенник кардинал-дьякон Конрад Краевский провел за рулем 22 часа и лично привез во Львов подарок от Папы Римского Франциска – автомобиль скорой помощи.
Об этом сообщил глава Львовской ВГА Максим Козицкий.
Автомобиль передали одному из медучреждений Львовщины.
"Преодолев путь более чем в 2 тысячи километров, кардинал-дьякон отметил, что чувствует легкую усталость и большую благодарность украинскому народу, который стал на защиту не только своей страны, но и целой Европы", — сообщил Козицкий.
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