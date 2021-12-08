Какой будет главная елка Львова и когда ее зажгут

Какой будет главная елка Львова и когда ее зажгут

Официальное открытие городской елки будет проходить 17 декабря.

Главную елку Львова установят 13 декабря на площади перед Львовским национальным театром оперы и балета. А вот торжественно зажгут елку в канун Дня святого Николая. В этом году это произойдет 17 декабря.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Елку высотой 17 метров привезут из с. Оброшино, что возле Львова, ее общине подарит местный житель.

"В этом году разработана новая концепция оформления города к зимним праздникам с использованием традиционного украшения – рождественского "паука" и отдельных его элементов – ромбов. Ромб издавна символизировал в традиционных украинских орнаментах жизнь и род, поэтому композиционно он будет присутствовать в орнаментах елки, иллюминациях улиц, фотозонах и тому подобное", — рассказали в городском совете.

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