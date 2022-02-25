Какая ситуация во Львове: комендантский час, призыв уничтожать метки врага

Если заметили непонятные отметки на крыше, сообщите на горячую линию города (15-80).

По состоянию на 17:15 пятницы, 25 февраля, во Львове ситуация спокойная, введен комендантский час. Городские власти призывают проверить, открыты ли укрытия.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

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Он отметил, что общественный транспорт во Львове будет курсировать до 21:00. Патрульные автомобили будут ездить по улицам и сообщать жителям о комендантском часе: "Внимание! С 22:00 до 6:00 на улице имеют право находиться только люди, работающие в специальных подразделениях и обеспечивающие жизнедеятельность города". Это необходимо для того, чтобы различить диверсантов.

"Все укрытия во Львове должны быть открыты. Об этом уведомлены главы ОСМД и управленческие компании. Сейчас важно проверить, открыты ли эти помещения, и подготовить их для временного хранилища", — подчеркнул городской голова.

"Если вы увидите непонятные отметки в доступном месте – закрывайте их песком, досками, смолой. Если заметили такие отметки на крыше – сообщите на горячую линию города (15-80)", – сообщил Садовый.

Он добавил, что все коммунальные и аварийные службы города работают в штатном режиме. Свет, вода, газ подаются в дома без перебоев. Лифты работают. Однако когда звучит сирена – лифтом пользоваться нельзя.