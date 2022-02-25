Какая ситуация во Львове: комендантский час, призыв уничтожать метки врага

Если заметили непонятные отметки на крыше, сообщите на горячую линию города (15-80).
По состоянию на 17:15 пятницы, 25 февраля, во Львове ситуация спокойная, введен комендантский час. Городские власти призывают проверить, открыты ли укрытия.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
Он отметил, что общественный транспорт во Львове будет курсировать до 21:00. Патрульные автомобили будут ездить по улицам и сообщать жителям о комендантском часе: "Внимание! С 22:00 до 6:00 на улице имеют право находиться только люди, работающие в специальных подразделениях и обеспечивающие жизнедеятельность города". Это необходимо для того, чтобы различить диверсантов.
"Все укрытия во Львове должны быть открыты. Об этом уведомлены главы ОСМД и управленческие компании. Сейчас важно проверить, открыты ли эти помещения, и подготовить их для временного хранилища", — подчеркнул городской голова.
"Если вы увидите непонятные отметки в доступном месте – закрывайте их песком, досками, смолой. Если заметили такие отметки на крыше – сообщите на горячую линию города (15-80)", – сообщил Садовый.
Он добавил, что все коммунальные и аварийные службы города работают в штатном режиме. Свет, вода, газ подаются в дома без перебоев. Лифты работают. Однако когда звучит сирена – лифтом пользоваться нельзя.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.