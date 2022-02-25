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Какая ситуация во Львове: комендантский час, призыв уничтожать метки врага

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Какая ситуация во Львове: комендантский час, призыв уничтожать метки врага

фото/Александр Мазуренко, ЛГС

Если заметили непонятные отметки на крыше, сообщите на горячую линию города (15-80).

По состоянию на 17:15 пятницы, 25 февраля, во Львове ситуация спокойная, введен комендантский час. Городские власти призывают проверить, открыты ли укрытия.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Он отметил, что общественный транспорт во Львове будет курсировать до 21:00. Патрульные автомобили будут ездить по улицам и сообщать жителям о комендантском часе: "Внимание! С 22:00 до 6:00 на улице имеют право находиться только люди, работающие в специальных подразделениях и обеспечивающие жизнедеятельность города". Это необходимо для того, чтобы различить диверсантов.

"Все укрытия во Львове должны быть открыты. Об этом уведомлены главы ОСМД и управленческие компании. Сейчас важно проверить, открыты ли эти помещения, и подготовить их для временного хранилища", — подчеркнул городской голова.

"Если вы увидите непонятные отметки в доступном месте – закрывайте их песком, досками, смолой. Если заметили такие отметки на крыше – сообщите на горячую линию города (15-80)", – сообщил Садовый.

Он добавил, что все коммунальные и аварийные службы города работают в штатном режиме. Свет, вода, газ подаются в дома без перебоев. Лифты работают. Однако когда звучит сирена – лифтом пользоваться нельзя.

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