Какая ситуация с коронавирусом во Львове и области: статистика на 11 августа

Какая ситуация с коронавирусом во Львове и области: статистика на 11 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 31 жителя региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 11 августа, демонстрирует стабильные темпы распространения.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 138 536 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусо.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1108 ПЦР-тестов, из которых 31 — положительный результат. Среди них — 20 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 134 086 человек уже выздоровели, 3701 инфицированный, к сожалению, умер.

Напомним, 10 августа сообщалось, что за сутки лабораторные центры во Львове и Львовской области провели 791 ПЦР-тест, из которых 34 — положительные результаты. Среди них — 15 жителей Львова.

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