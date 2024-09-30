Как живет Ярослав Базилевич, семья которого была убита российской ракетой во Львове

Трагический случай во Львове напомнил, что даже в самых спокойных городах Украины нет защиты от войны.

Убийство жены и дочерей львовянина Ярослава Базилевича российской гиперзвуковой ракетой стало ужасающим напоминанием об опасности войны в Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

4 сентября, в день рождения младшей дочери, Ярослав очнулся от страшного сна. Его жена планировала празднование в Париже и попросила старших дочерей, Ярину и Дарию, подготовить праздник. Ярослав хотел подарить имениннице телефон, но вместо этого посетило Лычаковское кладбище, где восемь дней назад похоронил свою семью.

Этот трагический случай поразил всю страну, подчеркнув, что даже во Львове, одном из самых спокойных городов Украины, нет защиты от войны. "Воспоминания о них помогают мне идти дальше", – рассказал Ярослав в своем первом интервью после трагедии. Львов, принявший более 150 тысяч беженцев, стал свидетелем трагедии, заставившей людей осознать, что безопасных мест не существует.

На похоронах семьи Базилевич тысячи людей выразили свои соболезнования. Мэр Львова назвал это событие "самым страшным в своей жизни". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с призывом принять меры против террора.

Ярослав, посещая кладбище, размышлял, сможет ли жертва его семьи побуждать мир к действиям. Он тихо поднялся к могилам своих близких, вспоминая об их жизни и мечтах. В разрушенном доме семьи остались только воспоминания. Ярослав часто посещает место трагедии, пытаясь сохранить то, что осталось.

Его старшие дочери, Ярина и Дарья, имели свои увлечения и мечты. Ярина любила скалолазание, а Дария исследовала семейную историю. Самая молодая Эмилия была жизнерадостной девочкой, любившей петь. В то утро, когда ракета поразила их дом, в семье все казалось спокойным. Ярослав надеялся, что его близки в безопасности, но стал единственным выжившим.

На похоронах Ярослав с отчаянием всматривался в фотографию Эмилии, выражая благодарность за счастливые годы, проведённые с семьей. Скорбь во Львове будет длиться долго, люди продолжают приходить к могиле, оставляя цветы и молитвы.

Напомним, львовянка рассказала о кровавом ракетном обстреле : "Все горело и невозможно было быть в укрытии".

Читайте также: